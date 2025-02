Elodie a Sanremo con "Dimenticarsi alle 7": il significato del brano in gara al Festival

Farà sognare il pubblico dell'Ariston con look mozzafiato ed una voce incantevole. Perché Elodie, con “Dimenticarsi alle 7”- il brano di Elodie che porta a Sanremo 2025, vi stupirà.

L'ambient è mattiniero quando, a volte, occorre dimenticare un'emozione. Anche in questo caso la parole "amore" non manca nel testo.

IL RITORNO SULLE SCENE DOPO I SUCCESSI

Black Nirvana e Il duetto Feeling con Tiziano Ferro hanno segnato per Elodie un grande successo. Ora la cantante torna sul palco dell'Ariston. E' la sua quarta volta. Il suo nuovo album uscirà in primavera e l’8 giugno 2025 Elodie canterà allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli.

Elodie a RTL 102.5: “Quando proposi a Tiziano Ferro la canzone insieme non accettò subito. Io gli mandai comunque il pezzo, gli dissi di pensarci e cambiò idea”

UN VIAGGIO EMOTIVO, IL SIGNIFICATO PROFONDO DEL TESTO

La canzone di Elodie, Dimenticarsi alle 7, fa subito pensare ad un viaggio che si consuma all'alba dopo una notte che, a quanto pare, viene alimentata dalla musica. E, una volta arrivato il giorno, ci si perde. Ci si dimentica. Tutti si lasciano alle spalle il passato, la notte, quei ricordi.

"Parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare", spiega Elodie in una delle sue recenti interviste quando descrive questo brano.

Non è un caso che al mattino siamo tutti più propensi a dimenticare la notte, intrisa di ricordi e cose piacevoli. Ma anche incubi. Spesso alle 7 del mattino siamo ancora sotto le coperte dopo aver trascorso ore in giro alla ricerca della felicità oppure dopo aver passato la notte in bianco. Senza riuscire a dormire. C'è tanta poesia in questo brano, che aiuta tutti a riflettere sul significato profondo della notte.