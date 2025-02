Elodie in gara al Festival di Sanremo. Vi farà emozionare. Vi farà sognare. “Dimenticarsi alle 7” è la canzone che Elodie porterà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa Elodie, prodotto da Hunter/Game.

Il brano unisce le due anime di Elodie: quella più classica, che rievoca la grande tradizione della musica italiana, e quella più dark e ipnotica, che richiama la musica elettronica. Il titolo stesso, "Dimenticarsi alle 7", fa riferimento a un orario specifico della mattina, simbolo di un momento in cui, non essendo ancora andati a letto dopo una notte fuori, si cerca di dimenticare qualcuno, di lasciarsi alle spalle il passato, pur consapevoli che certe emozioni sono difficili da lasciar andare.

IL SUCCESSO DI BLACK NIRVANA

L'artista, reduce dal successo dei singoli “Black Nirvana” e “Feeling”, torna per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo con un brano che anticiperà l’uscita in primavera dell’attesissimo album. Un sound completamente nuovo che porterà live con l’“Elodie The Stadium Show”, due concerti evento - prodotti da Vivo Concerti - che si terranno l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli.

La tv e la musica sono una costante nella carriera di Elodie. Nel 2015 la cantante si è classificata al secondo posto nel talent show Amici e poi ha inseguito un grande successo. Al Festival di Sanremo arriva per la prima volta nel 2017 con il brano "Tutta colpa mia" e poi nel 2020 (la canzone in gara Andromeda (scritta da Mahmood e Dardust). Terza volta nel 2023 con l'inedito Due.

Elodie arriva anche come co-conduttrice al Festival nel 2021 con Amadeus e Fiorello.