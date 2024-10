Enzo Paolo Turchi e quella confessione alla concorrente del Grande Hermano, ecco cosa è accaduto ieri sera...

"E' molto famosa, ha vinto Supervivientes". Enzo Paolo Turchi - uno dei personaggi chiave di questo Grande Fratello - parla di Carmen Russo con Maica Benedicto, che ieri sera è entrata al Grande Fratello direttamente dal Gran Hermano spagnolo. Un vero, grande, colpo di scena nel reality condotto da Alfonso Signorini, che ha tranquillizzato tuti i concorrenti della casa (molti di loro non parlano lo spagnolo, diversamente da Iago Garcia, Javier Martinez, Yulia Bruschi ed Enzo Paolo Turchi).

LA GAFFE DI MAICA BENEDICTO

Ma quella di Maica Benedicto ha il sapore della gaffe. Perché la concorrente, tra l'altro, sembra non aver capito chi è Carmen Russo. E dice: "Ha partecipato qua in Italia?“ Enzo Paolo risponde: “No, in Spagna! Ha vinto la prima edizione, di recente è stata a Bailando Con Las Estrellas!“.

Enzo Paolo Turchi è sicuramente uno dei personaggi chiave di questa edizione del Grande Fratello. Ama la tv, che conosce benissimo sin dai tempi di Raffaella Carrà. Sa commuoversi e sa entrare nel cuore del pubblico. Chi lo conosce bene racconta di un papà eccezionale, modello. La piccola Maria, nata dalla lunga storia d'amore tra Carmen ed Enzo Paolo, è stata presentata al pubblico sin dai tempi della gravidanza.

