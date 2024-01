L'ultimo festival di Amadeus? Ecco cosa svela il conduttore in un'intervista al settimanale Chi

"Questo sarà il mio ultimo festiva consecutivo". Amadeus rompe il silenzio con il settimanale Chi e parla dello stop. Per la prima volta, dopo le tante voci di corridoio sul futuro di Sanremo, mette le cose in chiaro. Il conduttore è arrivato nella città dei fiori per le prove con gli artisti, è tutto pronto per la settantaquattresima edizione di Sanremo. Forse l'ultima targata Amadeus.

Da tempo si parla di Sanremo 2025, che sarebbe il sesto con Amadeus alla conduzione. Ma il condizionale è d'obbligo. Perché tutto è in via di definizione, il conduttore e direttore artistico dice al settimanale diretto da Massimo Borgnis:

«Ho detto “mi fermo a cinque Festival consecutivi” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: “Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo”. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore».

GERRY SCOTTI ARRIVA A SANREMO?

Vi ricordate cosa è accaduto alcune settimane fa? Gerry Scotti e Amadeus, in un video che è diventato virale, hanno fatto sognare tutti: qualcuno, dopo quel siparietto, ipotizzò l'arrivo dello zio Gerry come co-conduttore a Sanremo. Ma non sarà così. Però, Gerry Scotti, rilancia: «Se Amadeus mi manda il biglietto, vengo in prima fila».

Amadeus, però, gli risponde dalle colonne di Chi: «Non l’ho ancora mandato, adesso è difficilissimo trovare i biglietti, ma per lui lo trovo (ride, ndr)». C'è, addirittura, chi ipotizza l'invito a Mourinho, suo idolo. «In passato, forse un paio d’anni fa, ci avevo pensato. Ma poi è difficile avere gli sportivi, quando sono in attività, a parte Zlatan Ibrahimovic che condusse con me Sanremo, ma lui è un mondo a parte. Non so se Mourinho abbia voglia di venire, non so se sia dell’umore», risponde Amadeus.

QUELLO CHE ACCADRA' A SANREMO, A DUE PASSI DALL'ARISTON

Uno show nello show. Un palco nel palco. A Piazza Colombo, a due passi dall'Ariston, ci saranno tanti artisti amati dalla Gen Z.

«Rosa Chemical a me piace tantissimo, non era in gara, ma porterà la sua energia in piazza, sono un suo estimatore».

Poi Amadeus parla delle numerose canzoni che sono arrivate per la gara. Lui, come sempre, le ha ascoltate tutte con estrema attenzione e rigorosamente da solo.

«Sono stati presentati brani e artisti di grande valore, ma non ho pentimenti, quello che c’è è quello che volevo per questa edizione. E non potevo prenderne uno di meno, non c’era un brano che potessi togliere».

Massima attenzione ai talent show: da Amici a X Factor. Amadeus non ha pregiudizi, premia la musica. Tutta.

«Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto», racconta al settimanale Chi.

