Anno nuovo, vita nuova! Meghan Markle torna sui social. Il messaggio diventa virale, ecco perché....

Inizia il nuovo anno sotto il segno dei social. La duchessa di Sussex, Meghan Markle, pubblica un video in cui corre spensierata sulla spiaggia di Montecito, in California. Outfit bianco. Poi scrive "2025" sul bagnasciuga.

Le immagini, in pochissimo tempo, diventano virali facendo il giro della Rete. Chi ha realizzato il video? Forse il principe Harry. Chissà.

IL NUOVO PROFILO SOCIAL DELLA DUCHESSA

Attivo dal 2022, il nuovo profilo della duchessa di Sussex era rimasto vuoto (senza motivo). Con il nuovo e ultimo video i suoi follower sono aumentati superando le 640mila unità.

Sui social, la duchessa mancava da tempo. Il rapporto con post e Ig stories è sempre stato di odio e amore nel corso del tempo. Rewind. L'addio nel 2020, quando con la Megxit, il principe Harry e Meghan Markle avevano dato l'addio ai social e al loro account ufficiale @sussexroyal.

"Grazie a questa community per il supporto, l'ispirazione e l'impegno condiviso per il bene nel mondo", avevano scritto nel messaggio di addio.

Ma a marzo 2024 la Duchessa di Sussex è tornata su Instagram con una pagina dedicata al suo marchio di life style American Riviera Orchard, ora - invece - ha deciso di condividere con i follower (in aumento) alcuni momenti della sua vita. Indimenticabili i numeri: Meghan aveva circa 3milioni di follower.

La lunga storia d'amore con il principe Harry, che dopo averla conosciuta ha deciso di dire addio ai titoli nobiliari trasferendosi in America. Nel Regno Unito, però, è tornato in occasione della morte della Regina Elisabetta, dopo il funerale - come fanno sapere i beninformati - ha trascorso molto tempo con suo padre Carlo e con suo fratello William.

