Muccino difende Emma Marrone dagli haters, insultate me

La presa di posizione del regista dopo l'annuncio della cantante

"Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi". Gabriele Muccino, che l'ha diretta nel suo debutto al cinema nel film che uscirà il 13 febbraio "Gli anni più belli", difende Emma Marrone dagli haters che non hanno esitato a far circolare sui social frasi di disprezzo e commenti fuori luogo anche in occasione dell'annuncio della cantante di doversi fermare per affrontare un problema di salute. Lei stessa, infatti, aveva annunciato lo stop sui social: "Succede. Succede e basta - si leggeva in un lungo post apparso su Instagram alcuni giorni fa -. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili". E' di oggi, invece, la presa di posizione di Gabriele Muccino, che ha scelto di mettersi al fianco dell'artista nella battaglia contro gli "odiatori" del web.

