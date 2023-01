E' stato congelato lo sciopero dei benzinai previsto per il 25 e il 26 gennaio dopo l' incontro con la delegazione del governo che si è tenuto a Palazzo Chigi. I gestori in una nota hanno dichiarato di aver apprezzato il chiarimento con l'esecutivo e di rimandare la decisione sulla revoca dello stop dopo l'esame del decreto sui prezzi

La dura battaglia per Soledar continua, i russi hanno concentrato le forze, ma i nostri soldati difendono e proteggono lo Stato. lo ha detto il presidente ucraino, Zelensky nel suo messaggio serale, in riferimento alle voci diffuse da Mosca della conquista della città di Soledar

Arriva lo stop della maggioranza alla direttiva dell'Unione Europea sulle case green, ovvero sulle case ad emissioni zero entro il 2050. La casa è sacra e non si tocca, sostiene Fratelli d'Italia, che paragona la direttiva ad una patrimoniale camuffata. per il premier svedese Kristersson la priorità è rendere l'Europa più verde

L'Istat ha registrato un nuovo calo della produzione industriale in Italia nel mese di novembre, giù dello 0,3% rispetto a ottobre e del 3,7% rispetto a un anno fa. A dicembre invece è aumentata la fiducia di consumatori e imprese

Nell'ultima settimana in Italia i casi di Covid sono diminuiti del 38,2% e i decessi del 25,7 %. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della salute emesso oggi . L'Oms suggerisce 10 giorni di isolamento dalla data di insorgenza dei sintomi. Cinque giorni, invece per gli asintomatici

La ministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, ha deciso di dimettersi. Lo scrive in esclusiva Bild, citando più fonti. A Capodanno la ministra socialdemocratica era finita nell'occhio del ciclone per un video di saluti improvvisato e ben poco professionale. Lamberecht è stata criticata anche per la scarsa conoscenza del mondo dell'esercito

Al termine delle sue dichiarazioni spontanea in aula, nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu ha letto un suo scambio di email con papa Francesco dell'agosto scorso in cui lamentava il fatto che Francesco Immacolata Chaouqui era stata ammessa al baciamano col Pontefice nell'udienza generale, dopo che in precedenza le era stato imposto il divieto di entrare in Vaticano

Gli scontri tra tifosi di Roma e Napoli. Sono in corso accertamenti per attribuire le responsabilità, dovrebbe esserci un numero significativo di Daspo. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Pianteodosi al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza a Firenze.

Il procuratore generale del Brasile, Augusto Aras, ha chiesto alla Corte suprema federale di aprire un'inchiesta sull'ex presidente Jair Bolsonaro per l'assalto compiuto dai suoi sostenitori l'8 gennaio. Inoltre il governo ha chiesto agli Stati Uniti l'estradizione dell'ex ministro della Giustizia Anderson Torres

Le rivelazioni contenute nell'autobiografia intitolata 'Spare', per quanto imbarazzanti per il resto della famiglia reale, rappresentano solo una parte di quanto il principe Harry avrebbe potuto raccontare. Lo ha detto lo stesso principe in una intervista. Avrei materiale per un altro libro, specie su William, ha concluso

Il testo del brano 'Parole dette male', che Giorgia porterà in gara a Sanremo sono apparse online. Ma questo non dovrebbe pregiudicare la sua partecipazione al festival. Gli autori del testo parlano di violazione del diritto d'autore

Calcio. Napoli- Juventus 5-1, La squadra di Spalletti si porta momentaneamente a +10 sulla seconda in classifica. Domani si giocheranno altri anticipi della 18esima giornata: alle 15 Cremonese -Monza, alle 18 Lecce -Milan e alle 20.45 Inter-Verona

