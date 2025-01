Precipita seggiovia sui Pirenei spagnoli: almeno 30 persone ferite, alcune delle quali in modo grave Photo Credit: El Espanol

Una giornata di relax e divertimento sulla neve si è trasformata in un incubo quando uno dei cavi della seggiovia ha perso tensione e diversi sciatori sono caduti mentre altri sedili sono rimasti appesi, in bilico, tra i pilastri della stessa struttura. Un primo parziale bilancio arriva da Miguel Ángel Clavero, direttore dei servizi d'urgenza della regione d'Aragona, che parla in tv di 30-35 feriti, alcuni dei quali gravi e altri molto gravi. E' accaduto ad Astùn, nel versante spagnolo dei Pirenei, sul posto sono subito intervenuti Guardia Civil, Polizia, Croce Rossa, Protezione Civile e vigili del fuoco. Immediati i soccorsi ai feriti, mentre sul posto le persone rimaste bloccate sulla seggiovia sono state aiutate con le scale a scendere dai sedili. Impressionato dall'incidente il premier spagnolo, Pedro Sánchez, che ha offerto tutto l'aiuto del governo alle autorità aragonesi e tutto l'affetto ai feriti e alle loro famiglie.

GOVERNATORE DI ARAGONA, PRIMO BILANCIO 17 FERITI

Le persone rimaste ferite nell'incidente di una seggiovia ad Astún, in Aragona (Spagna), sarebbero 17, secondo un bilancio preliminare: lo ha riferito a Rtve il governatore di questa regione iberica, Jorge Azcón. "Tra i feriti, almeno tre hanno avuto bisogno di assistenza negli ospedali di Huesca e Saragozza", ha affermato Azcòn. Una sarebbe in prognosi riservata con una frattura e due in condizioni gravi, di cui una con probabile necessità di un intervento urgente. Successivamente però il bilancio dei feriti è salito ad almeno 30. "Ci sarebbero 30-35 feriti, alcuni dei quali gravi e altri molto gravi" ha detto Miguel Ángel Clavero, direttore dei servizi d'urgenza della regione d'Aragona.