Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Gianluca Vialli. Aveva 58 anni e dal 2017 era ammalato di tumore al pancreas. E' stato un formidabile attaccante, in carriera ha vinto tutto. Ma Vialli si è fatto apprezzare anche e soprattutto fuori dal campo. Persona per bene, uomo intelligente.

"Il suo ricordo e il suo esempio vivranno sempre nei nostri cuori". Lo ha scritto la famiglia di Gianluca Vialli, scomparso questa mattina a Londra all'età di 58 anni. Dopo essere stato un calciatore formidabile, si è distinto anche come arguto commentatore televisivo e come dirigente della nazionale italiana

Cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli. Lo hanno voluto ricordare le squadre con le quali aveva giocato, ma anche gli avversari che gli hanno sempre riconosciuto una grande lealtà. Alex Del Piero ha scritto che sarà sempre il suo capitano, Arrigo Sacchi lo ha definito una grande persona

Una lite tra vicini è finita in tragedia a San Polo, in provincia di Arezzo. Un uomo di 59 anni ha assaltato la villa di un vicino con una ruspa. Dopo aver divelto la porta, è stato ucciso con un colpo di fucile dal padrone di casa che è stato poi fermato dai carabinieri

Non sembra essere rispettato il cessate il fuoco chiesto dal presidente russo Putin in occasione del Natale ortodosso. Anche oggi, nel giorno di tregua, varie città dell'Ucraina sono state bombardate

Il ministero della salute ha diffuso i dati settimanali sul Covid in Italia. Contagi e morti sono in aumento rispetto a sette giorni fa. I nuovi casi accertati sono stati 135990, con un tasso di positività al 15,9%. I morti in una settimana sono stati 775.

Dramma della migrazione. I cadaveri di un adulto e di un bambino di circa un anno sono stati recuperati, dopo un naufragio registratosi a 38 miglia dalla costa di Lampedusa. La Guardia costiera ha rianimato un altro neonato che e' stato salvato appena in tempo. Sono in tutto 30 i migranti salvati dai soccorritori

Una bambina di 10 anni è morta in provincia di Reggio Calabria dopo essere stata travolta da un'auto sull'autostrada A2, all'altezza dello svincolo di Bagnara. La tragedia si è consumata quando la piccola è scesa dall'auto dei suoi che era rimasta in panne

E' pesantissimo il bilancio degli scontri dopo l'arresto del figlio del El Chapo in Messico. Sono 29 le persone morte durante l'operazione per arrestare Ovidio Guzman-Lopez. I dati sono stati comunicati dal governo messicano

Calcio, domani torna in campo la Serie A con tre anticipi della diciassettesima giornata: alle 15:00 Fiorentina-Sassuolo, alle 18:00 Juventus-Udinese e alle 20:45 Monza-Inter. Tra i match sotto i riflettori domenica, Sampdoria-Napoli con i partenopei chiamati al riscatto dopo la sconfitta di san Siro. Il match tecnicamente più interessante è Milan-Roma

Calcio. Non ci sarà partita nelle prossime elezioni per la presidenza Uefa. Il massimo organo calcistico europeo ha infatti annunciato che, entro la scadenza fissata di giovedì 5 gennaio 2023, ha ricevuto una sola candidatura per le elezioni di aprile: quella del presidente Čeferin, pronto quindi alla riconferma per il prossimo quadriennio

Calcio. Sono stati pubblicati i dati sulla presenza di spettatori negli stadi italiani. San Siro protagonista, con Milan e Inter appaiate in testa alla classifica con una media di 72 mila tifosi a partita. A seguire Roma e Lazio. Quinto il Napoli, sesta la Juventus. Alle spalle delle big c'è il Lecce

Messaggio di cordoglio del presidente della Figc, Gabriele Gravina, per la scomparsa di Gianluca Vialli: "Ho sperato fino all'ultimo in un altro suo miracolo - ha scritto - quello che ha fatto non sarà mai dimenticato". Nel fine settimana prima di tutte le partite dei campionati di calcio sarà osservato un minuto di silenzio in suo onore

Il prossimo lunedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà a Roma, dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche l'ex presidente Romano Prodi. Von Der Leyen sarà nella capitale in occasione del lancio di un volume che raccoglie i discorsi dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Sta scatenando una bufera il libro del Principe Harry, in cui rivolge accuse pesanti ai membri della Casa Reale inglese. Nel mirino in particolare William che lo avrebbe picchiato e avrebbe insultato la moglie Meghan. Con Kate, William avrebbe anche incoraggiato il fratello a indossare la divisa da gerarca nazista che nel 2005 fu motivo di forti critiche. Harry ha anche ammesso di aver fatto uso di cocaina

