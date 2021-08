In Afghanistan, i talebani hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno detto di aver liberato il Paese dopo 20 anni; vogliamo assicurarci che l'Afghanistan non sia più un campo di battaglia, ha detto il portavoce Mujahid, abbiamo perdonato tutti, non saremo un hub della droga e non ospiteremo terroristi; annunciato l'ingresso delle donne nel governo secondo la sharia

Il segretario generale della Nato Stoltenberg ha spiegato la decisione di lasciare l'Afghanistan; non volevamo restare per sempre. Quello che che abbiamo visto nelle ultime settimane è stato un collasso militare e politico non prevedibile, ha detto

Niente burka per le donne in Afghanistan con il nuovo regime, ma solo l'hijab, il foulard che copre capelli e collo. Lo ha annunciato uno dei portavoce dei talebani. Inoltre, le donne afghane potranno accedere all'istruzione, compresa l'università; migliaia di scuole continuano a funzionare, ha assicurato il portavoce dell'emirato islamico

Sarà allestita nella sede di Emergency, in via Santa Croce a Milano, la camera ardente di Gino Strada, il fondatore dell'associazione morto in Francia lo scorso 13 agosto, che resterà aperta da sabato a lunedì. L'ingresso, spiegano da Emergency, sarà libero; sabato l'apertura sarà dalle 16 alle 22, domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 14

Ad Haiti cresce ancora il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato l'isola caraibica: i morti sono 1.419, quasi 7mila i feriti. Proclamati 3 giorni di lutto nazionale mentre preoccupa la tempesta tropicale Grace che sta per abbattersi su Haiti

Due suore della congregazione delle sorelle del Sacro Cuore, sono rimaste uccise insieme a tre civili in un'imboscata sulla strada che collega la capitale sud sudanese Juba a Nimule, sul confine con l'Uganda. Le religiose, con alcune consorelle e parecchi fedeli, viaggiavano su un autobus che è stato attaccato da uomini armati non ancora identificati

Cresce il tasso di occupazione delle terapie intensive in Italia: adesso è al 5% con un aumento dell'1%. Stabile al 6% quello dei reparti ordinari. La Sardegna è all'11% per i ricoveri in terapia intensiva, la Sicilia al 16% per quelli in area medica. Per entrambe le regioni resta il rischio di passare in zona gialla; oggi intanto 54 morti e 5.273 nuovi casi, tasso di positività al 2,2%

Attentato incendiario nella tenuta presidenziale di Castelporziano, residenza estiva del Capo dello Stato Mattarella. All'alba, ignoti piromani hanno gettato degli inneschi accesi oltre il muro di cinta. Le fiamme sono state però spente subito grazie all'allarme dato da alcuni cittadini. A loro ha espresso gratitudine lo stesso presidente

Ora c'è anche la certezza dell'esame del Dna. E' di Laura Ziliani il corpo ritrovato tra la vegetazione a Temù, in Valle Camonica domenica otto agosto. L'esito della comparazione tra il dna del cadavere è quello della figlia mezzana della donna scomparsa l'otto marzo scorso, è stato depositato in Procura dai medici di medicina legale

Ancora una scoperta eccezionale negli scavi di Pompei. E' stata rinvenuta una tomba con un corpo parzialmente mummificato e un'iscrizione in greco. Soddisfatto il Ministro della Cultura Franceschini: "Pompei non finisce mai di stupire, è il nostro orgoglio"

Un giovane giocatore di pallanuoto è morto colpito da una civetta mentre andava in moto. La vittima è Nico Duò, 24 anni, di Ariano Polesine, in Veneto; ieri sera guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente ed è deceduto in ospedale. Cordoglio della Padovanuoto, con cui giocava da due anni

Calcio. E' stato trovato l'accordo fra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli: il centrocampista passerà in bianconero con la formula del prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus

