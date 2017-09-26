Oscar, "A ciambra" è il candidato italiano

Il film di Jonas Adh Carpignano proposto per la categoria Miglior Film Straniero

"A Ciambra" di Jonas Ash Carpignano è il film candidato per l'Italia alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua non inglese. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita presso l'Anica. L'annuncio delle nomination è previsto per il 23 gennaio 2018, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 4 marzo 2018.

Nella Ciambra, una piccola comunità rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità rom. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo.

