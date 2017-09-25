Umberto Tozzi, la festa "40 anni che Ti Amo" si terrà il 14 ottobre

L'evento era stato rinviato a causa di un'appendicite acuta dell'artista

Dopo il rinvio a causa di un’appendicite acuta dell’artista, Umberto Tozzi ha confermato la nuova data per quella che sarà una festa per celebrare i 40 anni di “Ti Amo”. “40 Anni che Ti Amo” si terrà il 14 ottobre nella cornice dell’Arena di Verona con numerosi ospiti: la popstar internazionale Anastacia, con cui Tozzi ha recentemente reinterpretato “Ti Amo” in una versione inedita, e alcuni degli artisti più amati della musica italiana come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf. RTL 102.5, la prima radio in italia, è media partner dell’evento.

F&P Group, organizzatore dell’evento, comunica che chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre mercoledì 27 settembre.Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il mercoledì 27 settembre.Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre mercoledì 27 settembre (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

