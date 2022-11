Nope, un horror raffinato e metatestuale dove lo spettacolo prende il sopravvento sulla realtà

La società dello spettacolo è il titolo di un importantissimo saggio di filosofia e sociologia scritto dal francese Guy Debord nel 1967. Un saggio che riletto oggi è di una straordinaria lungimiranza, poiché racconta esattamente la nostra epoca, dominata dalla spettacolarizzazione di ogni cosa. La società dello spettacolo potrebbe essere anche il titolo perfetto per descrivere Nope, il nuovo film diretto da Jordan Peele che dall’11 agosto è nelle principali sale cinematografiche.





LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato principalmente in un ranch dove si addestrano cavalli per produzioni cinematografiche e televisive. Il proprietario Otis HaywoodSr viene misteriosamente ucciso proprio all'inizio della pellicola in strane circostanze, piuttosto inquietanti. Sembra essere stato colpito da alcuni detriti di un aereo in avaria, anche se fin da subito non sembra una spiegazione del tutto plausibile. Ad ogni modo Il ranch viene ereditato dai due figli, Otis "OJ" Haywood Jr. e Emerald "Em" Haywood che, con grande difficoltà, cercano di mandare avanti l'attività e soprattutto tentano di conservare l'eredità del padre defunto. Ben presto però si renderanno conto che il cielo sopra il maneggio, nasconde oscuri misteri. Forse non sono stati i pezzi di un aereo ad uccidere HaywoodSr ma qualcosa che si nasconde in una nuvola da chissà quanti secoli. Un Ufo? Forse. Ma i due fratelli non hanno nessuna intenzione di combatterlo o di nascondersi. L’unico obiettivo è quello di filmare e fotografare l’oggetto non identificato, per farci soldi e coprire i debiti del ranch, o forse solo per diventare famosi.





UNA REGIA RAFFINATA ED ESALTANTE

La cosa più bella di Nope è senza dubbio la regia di Jordan Peele. Un impianto visivo e sonoro di una bellezza sconvolgente che riesce ad incollare lo spettatore dall’inizio alla fine, senza potersi riposare mai. Il tempo narrativo viene dilatato, tagliato, mozzato o velocizzato a discrezione di un autore che ce la mette tutta per regalare, forse, l’esperienza cinematografica più intensa e raffinata dell’estate 2022. E ci riesce benissimo. Inquadrature dominate da paesaggi sconfinati, che sembrano voler far rima con le location tipiche del cinema Western. Ma quelle di Peele hanno una marcia in più. C’è mistero e tensione tra le montagne che dominano la vallata. Il film avrebbe tutte le carte in regola per essere definito Horror, se non fosse che lo spettatore è talmente ammaliato dalla bellezza di alcune sequenze che si dimentica di avere paura.