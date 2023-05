LP a RTL 102.5: “Love Lines sarà un disco romantico e molto personale. Mi sono chiesta cos’è l’amore”

Anticipato dal singolo “Golden”, uscito lo scorso 10 maggio, LP è pronta a tornare con un nuovo e attesissimo album intitolato “Love Lines”. «Contenta di essere tornata in Italia, a RTL 102.5», dice LP, autrice della hit mondiale “Lost on You”. «È un onore continuare a suonare ‘Lost on You’, una canzone che mi ha cambiato la vita e la carriera. Questo brano contiene tutte le sfumature della mia voce, quindi è una sorta di biglietto da visita per chi mi ascolta», racconta. «La missione di ‘Golden’ è quella di trovare un lato positivo anche nelle situazioni più difficili, parla di relazioni personali, problemi, rotture, ma visti in accezione positiva. Nel mondo ci sono stati grandi cambiamenti, c’è stato anche il periodo in cui cantavo via Zoom, e non l’avrei detto, quindi è cambiato molto anche il mio modo di percepire la realtà. La vita è corta, le cose cambiano di continuo, bisogna sempre essere pronti a qualsiasi cambiamento. Per fortuna stavo scrivendo nuove canzoni ed ero focalizzata su quelle. ‘Golden’ è una delle più difficili da cantare, ma vedrete che il prossimo singolo sarà altrettanto difficile, la prima volta che l’ho cantata stavo per crollare. Se sono così difficili da cantare per me sono impossibili da fare per gli altri, e di conseguenza impossibili da copiare», continua.

“Love Lines” contiene dodici tracce che offrono uno sguardo profondo e riflessivo sulla vita, in cui LP canta - con la sua inconfondibile voce - di relazioni, famiglia e vita quotidiana, mischiando la narrazione onesta e il rock and roll sfacciato con emozioni sincere e indimenticabili. Il nuovo progetto discografico uscirà il prossimo 29 settembre e segue il successo di “Churches” del 2021. «Penso che ‘Love Lines’ sarà romantico. È un disco molto personale, parla delle mie relazioni, di tutti gli errori che ho commesso e i sacrifici che ho fatto per inseguire qualcosa di più grande, per fare qualcosa che rimanga. Ci sono riflessioni molto sincere, mi sono chiesta cos’è l’amore, cosa avrei dovuto fare di diverso e se ho fatto la scelta giusta», racconta LP a RTL 102.5.