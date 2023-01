New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Jovanotti con

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Jovanotti con “Ricordati di vivere (il primo battito)”, Madonna con "Back That Up To The Beat", Miley Cyrus con "Flowers", KAYMA con “Bad Blood”, Shakira e Bizarrap con “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”

LORENZO JOVANOTTI IN RADIO CON "RICORDATI DI VIVERE (IL PRIMO BATTITO)", IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL'ALBUM "IL DISCO DEL SOLE"

Da oggi è in rotazione radiofonica “Ricordati di vivere (il primo battito)”, ultimo singolo estratto dall’album “Il Disco del Sole” di Lorenzo Jovanotti. Il brano rappresenta perfettamente la poetica dell'artista e la sua abilità unica nel creare un’atmosfera di magia dalle situazioni quotidiane. Con un testo emozionante, Jovanotti esorta a vivere la vita, a cercare la bellezza in ogni momento e ad apprezzare il valore del quotidiano. Il brano è un invito a godere dei piccoli piaceri della vita e a non dimenticare mai di viverla appieno.

MADONNA TORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO "BACK THAT UP TO THE BEAT" E ANNUNCIA IL SUO RITORNO LIVE CON IL "THE CELEBRATION TOUR"

In rotazione radiofonica anche "Back That Up To The Beat", il nuovo singolo della regina del pop Madonna. Il brano, accompagnato dall'annuncio del suo ritorno live con il "The Celebration Tour", fa parte delle New Hit di RTL 102.5 e rappresenta l'atteso comeback dell'artista. Il tour farà tappa in Italia il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano, dove Madonna si esibirà sui suoi brani più iconici per celebrare i suoi ultimi quarant'anni di carriera, un'occasione imperdibile per i suoi fan.

"BAD BLOOD": IL NUOVO SINGOLO DI KAYMA, UNA HIT CHE UNISCE ATTITUDINE ARTISTICA E FILOSOFIA PERSONALE

Tra le New Hit di RTL 102.5 c'è "Bad Blood", il nuovo singolo di KAYMA. Dopo il grande successo riscosso con "Learn To Say No", l'artista israeliano torna con un brano ancora più audace e coinvolgente, che mette in evidenza la sua straordinaria preparazione musicale. La musica di KAYMA è caratterizzata da una fusione perfetta tra attitudine artistica e filosofia personale, in cui la musica viene vissuta come un'esperienza unica e intensa, piuttosto che come semplice prodotto commerciale.

"FLOWERS": IL NUOVO SINGOLO DI MILEY CYRUS CHE RACCONTA LA RINASCITA E LA MATURAZIONE EMOTIVA DOPO UNA RELAZIONE FINITA

Torna in rotazione radiofonica su RTL 102.5 Miley Cyrus con il suo nuovo singolo "Flowers". Il brano racconta una storia di rinascita e maturazione emotiva, dopo una relazione finita. Miley Cyrus descrive la conquista della serenità interiore, che si raggiunge quando si prende coscienza di non aver bisogno di un partner per essere felici. Il tema dell'autostima e del benessere fisico e mentale è un elemento centrale del singolo. Con "Flowers", Miley Cyrus ci mostra una nuova fase della sua carriera, dove la maturazione artistica è al centro della sua creatività.

SHAKIRA E BIZARRAP IN UNA COLLABORAZIONE VIRALE PER DISSARE L'EX PIQUÉ

“Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53” è l’ultimo brano di Shakira, nato grazie alla collaborazione con il produttore argentino Bizarrap. Divenuto famoso per il fatto che la cantante lo utilizzi per dissare l’ex Piqué, il brano è divenuto subito virale sui social. In pochissime ore il pezzo ha fatto il giro del mondo. Il testo della canzone è mirato direttamente all'ex partner e alla sua nuova compagna, creando un enorme clamore.