La guerra in Ucraina. Alle nostre proposte pacifiche la Russia risponde con azioni di terrore. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky alla riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu, sottolineando che lasciare milioni persone al gelo, è un crimine contro l’umanità. Intanto Mosca smentisce Parigi su un colloquio telefonico con Putin annunciato da Macron

In Ucraina continuano i bombardamenti e aumentano le preoccupazioni per la popolazione senza corrente e riscaldamento. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha condannato fermamente i raid in Ucraina e chiede alla Russia di fermarsi, ribadendo che gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono proibiti dal diritto umanitario internazionale. Mosca replica che sono la risposta ai raid del regime di Kiev

Accolgo con favore la decisione del Parlamento europeo, Mosca deve essere isolata a tutti i livelli. Così il presidente ucraino Zelensky ha commentato la risoluzione approvata a Strasburgo che riconosce la Russia come “Stato sponsor del terrorismo". Dopo il voto il sito dell'Eurocamera e' stato vittima di un cyberattacco rivendicato dagli hacker pro-russi di Killnet

La Manovra economica, con i suoi 136 articoli, inizia in questi giorni il suo iter parlamentare . Tra domani e lunedì sarà sul tavolo della Commissione bilancio di Montecitorio. Tra le misure inserite stop per due anni all'aumento delle multe e alle sanzioni per i pos, sale l'accisa sulle sigarette, 2 miliardi in piu' per la sanita' e 650 milioni per vaccini e farmaci anti-Covid. Spunta un fondo per la sovranita' alimentare

Una donna di 53 anni e' stata uccisa a Gabiano, piccolo centro della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno arrestato il figlio, venticinquenne. Il giovane avrebbe trafitto la madre con un coltello nel corso di un litigio.

Sono state uccise tutte nel giro di un'ora le due cinesi e la 65enne colombiana, accoltellate a morte nel quartiere romano di Prati lo scorso giovedì. E' quanto ricostruito nell'ordinanza con la quale il Gip di Roma ha convalidato il fermo di Giandavide Pau. Secondo il magistrato, l'uomo era consapevole dei fatti commessi. Nel suo telefono i video dell'omicidio delle due donne cinesi

Sono iniziate le operazioni di recupero del corpo che si pensa sia di Saman Abbas. Gli esperti nominati dalla Corte di assise di Reggio Emilia dovranno accertare le dinamiche e l'epoca dell'occultamento, le cause e i tempi della morte e infine se si tratti di Saman, la 18enne scomparsa dal 30 aprile 2021

Secondo il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla proposta del price cap c'e' la condivisione di non aderire al piano presentato dalla Commissione Ue. Ne ha parlato al termine di una riunione con i Paesi critici e prima del Consiglio Affari Energia

"Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione". Lo ha detto in un'intervista il ministro dell'Istruzione e del merito giuseppe Valditara. La proposta, ha dichiarato il ministro, per garantire a studenti e un docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni. Valditara e' tornato anche sulla sua proposta di prevedere lavori socialmente utili per quegli studenti che si rendono protagonisti di gravi casi di bullismo

Torna a correre in Europa il prezzo del gas, dopo la proposta sul price cap e le minacce di Gazprom di tagliare da lunedì le residue forniture all'Europa attraverso i gasdotti ucraini. Ad Amsterdam la quotazione sfonda quota 130 euro e in avvio di seduta sale dell'1,14% a 131,10 euro al megawattora.

I Mondiali del Qatar. Oggi si giocheranno 4 partite dei gruppi G e H. Alle 11 Svizzera-Camerun, alle 14 Uruguay-Corea Del Sud, alle 17 Portogallo-Ghana, alle 20 Brasile-Serbia

Tennis. Sono Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe ad aprire la sfida tra Italia e Stati Uniti valida per i quarti della Coppa Davis, di scena fino a domenica a Malaga, in Spagna. A seguire il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz

I Mondiali di calcio del Qatar. Il Giappone ha sconfitto a sorpresa la Germania per 2-1. Nessun problema per la Spagna, che ha travolto 7-0 il Costa Rica. Il Belgio ha battuto 1-0 il Canada, pari senza reti tra Marocco e Croazia.

Ora è ufficiale Alessandro Michele lascia il ruolo di direttore creativo di Gucci. Lo si legge in una nota del marchio del gruppo Kering segnalando che Michele è stato alla guida del team creativo della maison dal 21 gennaio 2015 e ha ricoperto un ruolo fondamentale nel rendere il marchio quello che è oggi.

La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la mozione unitaria legata alla prevenzione del fenomeno di violenza sulle donne. Oggi e domani intanto la facciata di Palazzo Chigi si colorerà di rosso in segno di adesione alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Sale l'accisa sulle sigarette. Secondo una bozza del testo della manovra definito dal Cdm, sale quella parte di tassa definita "importo fisso per unità di prodotto": nel 2023 l’aumento sarà pari a poco più di 70 centesimi medi per un pacchetto di 20 sigarette.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato che il Reddito di Cittadinanza sarà sospeso ai percettori tra i 18 e i 29 anni che non abbiano assolto all'obbligo scolastico. Chi invece ha interrotto un percorso di formazione e non è occupato dovrà completarlo, pena la perdita del sussidio

