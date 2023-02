Marco Mengoni a RTL 102.5: “Non pensavo che ‘Due vite’ arrivasse così in fretta al pubblico. Questa è la mia vittoria”

In gara con il brano ‘Due vite’ Mengoni è primo nella classifica della seconda serata (decretata dalla sala stampa) e della terza serata (decretata dai voti del televoto e della giuria demoscopica sommata a quelli della sala stampa dei giorni precedenti). «Qui a Sanremo non ci si ferma mai, non pensando che ad un certo punto bisogna salire sul palco. Commentare la classifica mi mette pressione, non ho mai amato essere il primo della classe perché poi gli altri ti guardano con occhi diversi», racconta Mengoni.



Ieri sera Marco Mengoni ha cantato per la seconda volta il suo brano ‘Due vite’ sul palco di Sanremo. «Ieri è stato diverso, non so se ho dato più o meno della prima sera, so solo che amo stare sul palco e amo suonare con l’orchestra. Questa sensazione la ritrovo anche nel tour, anche se con i miei musicisti suono da 16 anni e con questa orchestra da pochissimo, sono molto contento».

Sui pronostici che lo vedono favorito alla vittoria finale Mengoni risponde: «Per me la vittoria è che il pezzo sia arrivato, pensavo non fosse così immediato».

Questa sera, nella serata delle cover, Marco Mengoni si esibirà con ‘Let it be’ dei Beatles insieme al Kingdom Choir. «Il Kingdom Choir è di una potenza incredibile, rimarrei in silenzio per ascoltare loro. Hanno qualcosa di spirituale e di magico. Facciamo un pezzo che non reputo una canzone, è il testamento del gruppo che ha cambiato le sorti della musica. Se sono qui devo dire grazie anche ai Beatles. Avevo bisogno di sostegno per cantare questo pezzo», conclude.