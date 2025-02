CARLO CONTI TEDOFORO DI MILANO CORTINA

oo.15 "Anche tu tedoforo di Milano Cortina". Lo dice Carolina Kostner ha annunciato a Sanremo. Conti sarà uno di 10.502 tedofori di Milano-Cortina, insieme a lei.

"La fiamma olimpica partirà da Roma il 6 dicembre - ha detto la campionessa di pattinaggio - e arriverà a Milano il 6 febbraio. I tedofori saranno 10.502 e sono qui per dire a tutti gli italiani che potranno candidarsi per diventare tedofori. Basterà collegarsi sul sito www.milanocortina2026.org ed effettuare la propria candidatura", dice la Kostner.

Rkomi. 00.04 Il momento di Il brano, che verrà proposto per la prima volta nella serata di martedì 11 febbraio, racconta il caos delle relazioni e l'attualissima tendenza all'isolamento dettato dal digitale.

Tra i temi toccati ci sono anche l'alienazione, la frustrazione e il vuoto che caratterizzano la vita moderna.

Nel testo - composto in totale da 419 parole per un complesso di 2306 caratteri - sono presenti riferimenti alla burocrazia e alla musica, come una sorta di parallelismo tra l'esistenza ingabbiata e il desiderio di esprimersi liberamente.

IL LIBRO SHOCK SU MALGIOGLIO BY NINO FRASSICA

Cristiano Malgioglio. Frassica, istrionico come sempre, ripropone un monologo comico a mo' di Novella Bella. Tutto su Cristiano. 23.53 Il libro di Nino Frassica (semiserio) suFrassica, istrionico come sempre, ripropone un monologo comico a mo' di Novella Bella. Tutto su Cristiano.

Giorgia, che incanta l'Ariston. Quinta volta in gara per una delle voci più amate e conosciute della musica italiana nel mondo. Tutto a trent'anni dalla sua vittoria proprio al festival con la canzone "Come saprei". 23.51 Applauso per, che incanta l'Ariston. Quinta volta in gara per una delle voci più amate e conosciute della musica italiana nel mondo. Tutto a trent'anni dalla sua vittoria proprio al festival con la canzone "Come saprei".

Quest'anno Giorgia porta un brano firmato (anche) da Blanco, un brano che "racconta alla perfezione i sentimenti di una donna", come ha spiegato la stessa Giorgia. "Il punto forte? L’incrocio di melodia e parole è commovente, come il significato. Si parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici". È proprio il sentimento al centro del testo e della musica che Giorgia ha portato sul palco dell'Ariston, "La cura per me". Un sentimento che "evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola 'paura'. Lì ho dovuto 'fare le mie cose'", ha raccontato ancora l'artista, "nel senso che ho aggiunto il mio tocco, dato da oltre trent'anni di esperienza". Il risultato? "Un testo che narra un processo di crescita interiore".

23.43 Malgioglio con la scopa in mano arriva sul palco dell'Ariston. "Ho fatto danza classica", scherza. E dice di voler ballare con Bianca Guaccero. "Che vuoi ballare?": Malgioglio e la Balti ballano il walzer.

23.34 Edoardo Leo e Pilar Fogliati presentano il film Follemente di Paolo Genovese. "Ma che fine hanno fatto i Jailsse", dice Edoardo Leo scherzando all'Ariston. Dove urlano: "Evviva il cinema". Leo risponde: "Sempre".

Follemente è un film di Paolo Genovese, lo stesso regista di Perfetti sconosciuti, la pellicola che fu presentata al Festival di Sanremo 2016. Già da sabato 8 febbraio però sarà possibile vederlo in anteprima in alcune multisale Uci Cinemas in tutta Italia. La distribuzione è affidata alla società 01 Distribution.

Bresh e Achille Lauro. 23.25 Cantano Sebbene quello di quest’anno sia il suo esordio al Festival di Sanremo, Bresh ha già calcato il palco dell’Ariston: lo scorso anno affiancò Emma nella serata dei duetti, eseguendo insieme a lei un medley delle canzoni di Tiziano Ferro. Inoltre, nel corso della terza serata della 74esima edizione della kermesse, si era esibito in collegamento dalla nave Costa Smeralda con “Guasto d’amore”.

Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, Achille Lauro ha raccontato: «Io sto bene, ho dormito due ore anche se non è una grande novità. Stanotte non ho neanche controllato a che ora sono andato a dormire. Venerdì io duetterò con Elodie “A mano a mano” e “Folle città”, era giusto sfruttare questa occasione di poter duettare tra di noi, ci sono tanti bravi artisti in gara. Stasera risuono fortunatamente così poi ho 48h libere per riposare un pochino. Non ho avuto il tempo di leggere commenti e opinioni, ma mi dicono tutti che stanno dicendo belle cose e per me l’importante è fare un mio campionato all’interno del contest e mi sembra che il risultato sia andato a segno. L’importante è comunque quello che raccoglierò dopo il Festival, a me interessa quanto poi la canzoni duri, non tanto questa settimana, se poi arriva anche altro di certo non mi astengo».

Sanremo 2025 sarà in gara con il brano “La tana dei granchio”: “Ho detto sì a Sanremo per concretizzare il mio percorso, ma anche per mia madre, mia zia e per tutti i clienti del bar”, ha detto l’artista. Durante la serata dei duetti sarà invece affiancato da Cristiano De Andrè, con cui proporrà l’iconico brano di Faber “Creuza de mä”.





23.12 Nino Frassica si presenta con il pacco tra le mani. E' una gag che fa pensare all'arrivo di Stefano De Martino. Falso allarme, il conduttore dei "Pacchi" non c'è a Sanremo. Per adesso.

Big Mama sul palco di piazza Colombo, arriva Marcella Bella che canta Pelle diamante. 23.06 Dopo l'esibizione disul palco di piazza Colombo, arrivache canta

Marcella Bella inizia a cantare da giovanissima. E se l’esordio è nel 1965 al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, dove la vittoria non le venne convalidata perché troppo giovane per partecipare, la notorietà arriva nel 1972. Quell’anno, infatti, si presenta al Festival di Sanremo con “Montagne Verdi”, canzone scritta per lei dal Fratello Gianni, che le valse il settimo posto: e se la classifica finale non la consacrò al primo posto, il relativo 45 giri vendette più di mezzo milione di copie.

Dello stesso anno sono le partecipazioni a Cantagiro con “Sole che nasce, sole che muore” e a Canzonissima con “Un sorriso e poi… perdonami”.

Il 1972 è anche l’anno del suo primo album: “Tu non hai la più pallida idea dell’amore”. L’anno successivo, invece, arriva il successo di vendite di “Io domani”, con cui arrivò seconda al Festivalbar vinto da Mia Martini, e “Nessuno mai”.

22.46 Simone Cristicchi canta Quando sarai piccola. «Spesso si dice ai bambini "quando sarai grande...", ma non diciamo mai ai nostri genitori "quando tornerai bambino, quando tornerai ad essere fragile...", come spesso succede per gli anziani.

In questa canzone c'è un messaggio di amore incondizionato», racconta Cristicchi a RTL 102.5. «Sono curioso di capire se riuscirò a mantenere la lucidità o se mi farò travolgere da questa emozione, perché è una cosa autentica e sarà speciale», continua.

IL SIGNIFICATO PROFONDO DELLA CANZONE

“Quando sarai piccola” è un brano scritto dallo stesso Simone Cristicchi insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. «La canzone nasce da un evento privato, molto intimo. Stasera mi metterò completamente a nudo su quel palco, perché racconto la relazione che c'è fra me e mia mamma, Luciana. Non pensavo neanche lontanamente di poterlo fare a Sanremo, però sarà stupendo perché questo è un tema universale. È un amore che viene restituito a chi ce lo ha donato, perché noi nasciamo da un gesto d’amore».

22.42 "Dico sempre che questo è il palco più bello ed importante per me. Tornare qui, in qualsiasi veste, è un grande onore", dice Damiano. Conti risponde: "Questa è casa tua".

Damiano David, che canta e incanta l'Ariston. Il cantante, che conosce bene questo palco dopo aver vinto con Zitti e buoni insieme ai Maneskin arriva a Sanremo da solista e canta 22.39 Torna, che canta e incanta l'Ariston. Il cantante, che conosce bene questo palco dopo aver vinto con Zitti e buoni insieme ai Maneskin arriva a Sanremo da solista e canta Born With a Broken Heart incassando un grande applauso.

Francesca Michelin si commuove. Piange. Tra l'altro 22.25si commuove. Piange. Tra l'altro aveva già partecipato a Sanremo nel 2021 con Fedez (la canzone Chiamami per nome è arrivata al secondo posto).

Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, ha raccontato le sue condizioni in seguito alla caduta sulle scale del teatro, durante le prove: «Sto diventando campionessa con le stampelle, mi stanno venendo dei bicipiti enormi. Siccome sul palco a un certo punto faccio una mossa particolare, ora sono perfetta. Cercherò di capire come devo fare, poco prima dovrò fare una fasciatura funzionale perché l’adrenalina anestetizza. Sono riuscita a mantenere quasi tutto della mia esibizione, non che io faccia chissà che. Dovrei farcela. Io mi esibisco verso la fine, come ventottesima. Di solito vado a letto alle 22.30, non so cosa farò per restare sveglia».

22.24 Il momento del cambio look. Bianca Balti stupisce tutti. Sui social il suo abito piace al popolo della Rete, migliaia di like. E' già caccia al terzo cambio outfit.

22.22 Fedez arriva all'Ariston e canta la sua Battito. Fedez è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo in compagnia di Matteo Campese dalla città dei fiori e La Zac collegata dagli studi di Cologno Monzese. L’artista, in gara alla 75a edizione del Festival della Canzone italiana, ha presentato ieri sera il brano “Battito”.

Alla prima radiovisione d’Italia Fedez racconta l’emozione della prima serata: «Sono molto contento di come sta andando il Festival. Ieri, finita l’esibizione, ho sentito già la mia vittoria personale. È stato un bellissimo viaggio, e già essere su quel palco per me è una vittoria importante».

IL BRANO IN GARA

“Battito” è un brano che racconta il tema della salute mentale. L’artista racconta: «Questa canzone la sento profondamente mia: non racchiude un solo momento di vita, ma un intero percorso. È una gestazione durata anni e sono veramente contento per questo, lo sento tanto mio».

Fedez torna sul palco dell'Ariston per la terza volta. Dopo aver partecipato nel 2021 con Francesca Michielin, con cui ha cantato "Chiamami per nome" – brano che ha conquistato il secondo posto nell’edizione più particolare della storia del Festival, quella senza pubblico a causa delle restrizioni – il rapper era poi tornato nel 2023 come ospite. Quest’anno, il rapper torna all’Ariston con "Battito", un brano che definisce una fusione tra una canzone d’amore e una riflessione sulla depressione, che per lui prende la forma della donna.22.20 Un omaggio a Peppino di Capri con il bimbo prodigio, Alessandro Gervasi, di 6 anni, che interpreta Peppino Di Capri da piccolo nella fiction Champagne. Suona e incanta l'Ariston.

LA GARA PROSEGUE

Con la loro Tu con chi fai l'amore arrivano i The Kolors.Ospiti sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Ambra, Angelo Baiguini e Carolina Rey, The Kolors hanno raccontato le emozioni della prima serata della gara: «Ci siamo esibiti per ultimi, ma non è stato così male. Si ovviamente per la trasmissione tv è la posizione peggiore, ma vista la settimana che ci aspetta, la seconda volta che ascolti un pezzo è addirittura meglio ascoltarlo prima, infatti saremo quarti questa sera. Non siamo riusciti a riposare bene, c’era già adrenalina in circolo. Abbiamo preso un po’ di punti al Fanta Sanremo, dobbiamo rivendicare alcuni punti di ieri sera. Noi siamo super contenti e quest’anno siamo in modalità happiness e positività estrema». Canta anche Serena Brancale Anema e core.

The Kolors a RTL 102.5: “Siamo molto felici e siamo in modalità happiness e positività estrema”

Serena Brancale al Festival di Sanremo 2025: tutto sulla cantante

ARRIVA FRASSICA, INIZIA LO SHOW

21.49 Nino Frassica scende le scale ed è subito show. Una scena virale. Con la sua ironia unica indossa un parrucchino con il ciuffo alla Malgioglio. Parla in terza persona per darsi un tono. "Esattamente 39 anni fa debuttavo in televisione con Quelli della notte".

21.43 E' il momento di Lucio Corsi, che canta Volevo essere un duro. Il brano è il ricordo dolce e sognante del primo amore dal punto di vista di chi, ormai cresciuto, si ritrova a pensare al passato con malinconia. «In questo brano c’è un po’ della mia infanzia, un po’ di storie di altre persone mescolate alla mia. Mi piace reinventarmi il passato, è divertente come cosa da fare in musica. Ero un bambino tranquillo, volevo fare il paleontologo, poi il cercatore di insetti, poi volevo disegnare automobili. Poi vidi The Blues Brothers e da lì volevo fare il cantante, perché in quel film il musicista è descritto come un supereroe e io ho detto: "Se il musicista vive così, voglio fare il musicista" e mi scrivevo "Lucio Corsi" sulle dita», racconta l’artista a W l’Italia.

21.41 "Arrivo da Ventimiglia", scherza Crisitano. "Questo strascico è la coda dell'uccello del Paradiso. Tanto orami che succede...": doppi sensi e gag, Malgioglio stupisce tutti. "Non mi ha chiesto nulla?", chiede Malgioglio. Che dice di essere arrivato da Boston. "Ho fatto da testimone ad una mia parente e l'ho fatto in inglese", scherza.

21.38 Arriva Cristiano Malgioglio con un look unico, che farà sicuro il giro della Rete. "Ho attacchi di tachicardia. Questo pavimento dell'Ariston è uguale a quello della mia camera da letto", tuona Malgioglio. "Non c'è niente di preparato. Non ho voluto autori, ho detto: lasciami libero". Poi dice: "Me la sto facendo addosso". L'abito di Malgioglio ha un velo lungo 50 metri.

21.33 Scende le scale dell'Ariston Elodie, che canta Dimenticarsi alle 7. Il brano unisce le due anime di Elodie: quella più classica, che rievoca la grande tradizione della musica italiana, e quella più dark e ipnotica, che richiama la musica elettronica. Il titolo stesso, "Dimenticarsi alle 7", fa riferimento a un orario specifico della mattina, simbolo di un momento in cui, non essendo ancora andati a letto dopo una notte fuori, si cerca di dimenticare qualcuno, di lasciarsi alle spalle il passato, pur consapevoli che certe emozioni sono difficili da lasciar andare.

MALGIOGLIO HA LA TACHICARDIA

21.32 "Grazie per avermi fatto entrare prima di Malgioglio, ha copiato le piume da me" : Bianca Balti commenta e spoilera il look di Cristiano Malgioglio.

21.31 Entra Bianca Balti: "Una top model, una guerriera". Carlo Conti la presenta così. "Che emozione Sanremo. Non mi ero divertita anni fa, quest'anno mi divertirò", dice.

21.30 Un pensiero a Gerry Scotti e Antonella Clerici, che ieri erano sul palco dell'Ariston.

21.26 E' il momento di Rocco Hunt, che canta "Mille vot ancor".

“Mille vote ancora” di Rocco Hunt al Festival di Sanremo 2025: il significato del testo

21.24 Il regolamento vede al 50% la giuria delle radio e al 50% il televoto, lo ricorda Carlo Conti.

21.15. Sul palco fa ingresso Damiano David, ospite della seconda serata. Standing ovation per Damiano David. "Devo".

Ripercorriamo l'atteso momento. É Damiano David l'ospite più atteso della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Si esibirà due volte sul palco dell'Ariston. La prima è stata poco fa, con un omaggio a Lucio Dalla, in un'intensa reinterpretazione di Felicità.

ALESSANDRO BORGHI SUL PALCO

Ad accompagnarlo sul palco l'attore Alessandro Borghi e un bambino, che alla fine dell'esibizione ha pianto, sciogliendo il teatro con la sua dolcezza. Si tratta del nipote dell'attore. "Devo ringraziare Damiano - ha detto Borghi - perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani".

DAMIANO, GRAZIE LUCIO

"Grazie Lucio. Grazie per essere riuscito a guardare la vita in un modo così profondo" ha scritto sui suoi social Damiano. "La felicità non è mai un sentimento definitivo, ma è nascosta in una serie di momenti che si alternano tra le gioie e le difficoltà delle nostre vite, non è un concetto astratto o inarrivabile, è alla portata di tutti, basta accettarne la precarietà. Non cerchiamo troppo lontano, quello che in realtà è già vicino" ha aggiunto. Infine il ringraziamento ad Alessandro Borghi per aver condiviso questo momento. E poi proprio al piccolo Vittorio. "Nessuno tocchi mai la tua felicità, il futuro è nelle tue mani" ha scritto il cantante. 20.42. Inizia ufficialmente la seconda serata del Festival di Sanremo

2025. Carlo Conti ringrazia per gli ottimi ascolti. Poi l'ingresso di Alessandro Cattelan che accompagna i quattro semifinalisti delle Nuove Proposte. A decidere è la giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. La prima manche è tra Alex Wyse con Rockstar e Vale Lp e Lil Jolie, in gara con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Vince Alex Wyse. Se la vedrà in finale con Settembre, vincitore della seconda manche con la sua Vertebre, nella sfida contro Maria Tomba che ha cantato Goddbye.

Al via la prima puntata di Sanremo, il videomessaggio del Papa. Segui tutti gli aggiornamenti live