Elodie, presenta su RTL 102.5 la ballad “Vertigine”. Un singolo che racconta tanto di me, di come vivo la vita

Elodie prende una piccola pausa dallo studio del copione di un film che girerà tra qualche mese e si collega, in diretta su RTL 102.5, in The Flight per raccontarci “Vertigine”. A firmare il testo nomi di peso, Elisa Toffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dario Faini/Dardust. Mentre è in arrivo il nuovo album la cantante spiega “E’ bellissimo lavorare con amici che scrivono per te” e racconta che la sua ballad è stata scritta in una settimana, in una villa in Toscana, dove è bastato passare del tempo insieme. Gli amici che scrivono per te – continua Elodie – ti conoscono per quella che sei e per come vivi la vita. “Con Dardust, Petrella ed Elisa ci vediamo al di la del lavoro”.

VERTIGINE, UN PEZZO INTIMO

“Vertigine racconta la difficoltà che si ha con se stessi, di come sia necessario imparare ad accettarsi” dice Elodie in “The Flight" con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto. Un dualismo che la cantante prova a spiegare raccontando le due anime che convivono nella sua stessa persona “Una parte di me primeggia prepotente sull’altra, l’una schiava dell’altra”.