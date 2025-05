Mercatone Uno, negozi chiusi, il tribunale dichiara il fallimento

Shernon Holding, la società che un anno fa aveva acquistato i punti vendita di Mercatone Uno, è fallita. Gli oltre 1.800 lavoratori in tutta Italia lo hanno scoperto attraverso Facebook e Whatsapp durante la notte. Sono in corso in questo momento sit-in e presidi da parte dei lavoratori di fronte a numerosi negozi chiusi. La società aveva fatto domanda di ammissione al concordato preventivo ed era stato convocato un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 30 di Maggio. Giovedì, però, il tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento. L’obiettivo del concordato era “salvaguardare l’operatività e la continuità aziendale, preservando il patrimonio della società, e superare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria”. La Shernon Holding aveva rilevato l’azienda dopo il dissesto per il quale sono indagati con l’ipotesi di bancarotta fraudolenta ex soci e amministratori. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato che è stato anticipato a lunedì 27 maggio prossimo il tavolo che – scrive Di Maio su Facebook - “servirà prima di tutto a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti di Mercatone Uno, ma anche a fare chiarezza sulla responsabilità della proprietà nella loro gestione”. Sono oltre 500 le aziende fornitrici che vantano crediti non riscossi per circa 250 milioni di euro, con un indotto che coinvolge quasi 10.000 persone in Italia.