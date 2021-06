Samuel e Francesca Michielin ospiti a The Flight per parlare della loro "Cinema": “Nel brutto di questo periodo c’è stata la bellezza di andare a riscoprirci anche attraverso il cinema"

Francesca Michielin racconta la sua esperienza insieme a Samuel: “Un’esperienza molto bella e molto istruttiva per me, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con un grande artista della musica italiana, una persona che ha sperimentato tantissimo, il pezzo mi piace tanto è fresco potente ed energico. Anche il video, abbastanza surreale, ho passato una giornata bellissima a Venezia, ho preso un’insolazione, era tanto che non facevo un video all’aperto con tutta questa gente e che non lavoravo con Giacomo Triglia che ha fatto con me, altri 12 video, è stata ‘una nuova normalità , per citarvi”.

“Quando Tinto Brass mi ha scritto un messaggio, sono caduto per terra dall’emozione, perché è uno dei registi che hanno formato la mia adolescenza, è stato bello raccontare l’enorme passione per il cinema e quello che è successo in questi mesi di costrizione in casa dove molti di noi hanno dato fondo alla propria cineteca personale rivedendo film che non vedevano da molti anni”. Queste le parole di Samuel sulla sua passione per il cinema che racconta nel singolo.

“Nel brutto di questo periodo storico c’è stata la bellezza di andare a riscoprire se stessi attraverso tutte queste tappe anche cinematografiche e mi piaceva raccontare tutto questo in una canzone che parla di ricominciare, di riprendere la strada della normalità”.

“Quando con il regista abbiamo pensato di rendere la cosa anche ironica nei confronti dei tormentoni estivi, volevamo anche nel video portare questa ironia ed è venuta fuori con i mostri e gli zombi”.

“A me piace andare al cinema – prosegue la Michielin - prima delle pandemia andavo anche tre volte alla settimana, e durante il lockdown non ho visto molti film in streaming. Tra i mie registi preferiti, Tarantino, Wes Anderson, come a Samuel”.





Il ritorno ai live

“Io e Samuel siamo stati i pochi ad andare in tour l’anno scorso in una situazione molto particolare. Anche quest’anno è stato difficile, ma è bello poter andare in tour, fare tante date ed incontrare il nostro pubblico”. Così Francesca Michielin in diretta ai microfoni di RTL 102.5.

Queste le parole di Samuel sul ritorno alla normalità con i live: "Il contatto con il pubblico è fondamentale per un artista anche per entrare dopo in studio carico di tutte le emozioni che si è portato via dai concerti. L’anno scorso siamo stati fortunati anche perché non penso capiterà spesso ad un artista di salire sul palco in mezzo ad una pandemia e vedere l’emozionalità delle persone a cui è stata tolta la normalità. In uno dei primi concerti ho visto tutta la prima fila che piangeva, è stato molto emozionante”.