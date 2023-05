New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “Fragole” di Achille Lauro & Rose Villain, “Stuck” dei Thirty Seconds To Mars, “Golden” di LP e “Tridimensionale” di Biagio Antonacci & Benny Benassi

ACHILLE LAURO E ROSE VILLAIN IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “FRAGOLE”

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Fragole”, il nuovo singolo di Achille Lauro e Rose Villain. Un dialogo a due voci smaliziato, condito da fragole, sensualità e leggerezza per un freschissimo brano pop sensuale e dalle radici reggae. Il match tra la carica attrattiva ribelle di Achille Lauro e l’accesa sensualità di Rose Villain crea atmosfere e vibes spregiudicate e accattivanti all’insegna di un sound sexy e chill. “Fragole è un brano che parla di desiderio. È un classico proibito. È provocarsi a vicenda. Ho conosciuto Rose al Chelsea Hotel di NYC ed è nato tutto in modo molto spontaneo. Fragole musicalmente per me è anche un qualcosa di nuovo come lo è stato Bam Bam Twist nel 2020. Con la musica mi sto divertendo ma ho un percorso discografico molto chiaro in testa e tantissimi progetti già pronti”, sottolinea Achille Lauro.

“STUCK”, IL NUOVO SINGOLO DEI THIRTY SECONDS TO MARS

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva “Stuck”, il nuovo singolo della band multiplatino Thirty Seconds To Mars. Si tratta del primo estratto del nuovo album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, in uscita a settembre. Un brano propulsivo che pone, dunque, le basi per la nuova era musicale dei fratelli Jared e Shannon Leto, a cinque anni dall’uscita del loro ultimo progetto discografico. Il singolo è accompagnato dallo straordinario videoclip musicale diretto dallo stesso Jared Leto, una vera e propria celebrazione della forma umana, del design, dell'alta moda, dell'arte e della danza. In “Stuck” la voce eterea e la chitarra del carismatico frontman Jared Leto si trasformano rapidamente in un’esplosione di bassi e sonorità più grintose ed aggressive che riproducono perfettamente il caotico tira-e-molla di cui parla la canzone.

“TRIDIMENSIONALE”, IL NUOVO SINGOLO DI BIAGIO ANTONACCI E BENNY BENASSI

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva “Tridimensionale”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci. Per questa nuova uscita il cantautore sceglie di collaborare con il produttore Benny Benassi. “È divertente, è una piccola rivoluzione”, ha dichiarato Biagio Antonacci quando, durante il suo concerto al Forum d’Assago, ha fatto ascoltare al suo pubblico qualche secondo del nuovo brano. Quello di Biagio Antonacci è un ritorno attesissimo.

IL RITORNO D’ORO DI LP, “GOLDEN” È IL NUOVO SINGOLO

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Golden", il nuovo singolo di LP che inaugura così una nuova era d’oro. A due anni dal suo ultimo lavoro, LP pubblica oggi con BMG, il luminosissimo nuovo singolo “Golden". Radiosa la melodia, profondo e liberatorio l'inciso. Il video, diretto dal collaboratore di lunga data Stephen Schofield, vede LP ballare ripercorrendo i suoi rapporti e ricordi passati, accanto a modelli dorati iper-surreali. "Golden" anticipa il nuovo album "Love Lines", in uscita a settembre.