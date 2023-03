Giornata dell'Unità Nazionale, gli auguri delle Istituzioni alla Costituzione e ai simboli della Repubblica

PHOTO CREDIT: Quirinale.it

Una festa quella di oggi che nasce quando l'Italia era ancora governata dai re. A Torino, il 17 marzo del 1861, Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia. In seguito il processo di unificazione della penisola sarà perfezionato e completato con l'annessione delle altre regioni che al momento della proclamazione del Regno d'Italia ancora mancavano all'appello. Nel 2012, in età repubblicana quindi viene istituita in via definitiva la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera" a cadenza annuale. Pur rimanendo un giorno lavorativo, il 17 marzo viene considerato come "giornata promuovente i valori legati all'identità nazionale".

Il messaggio della Presidente del Consiglio

"Il 17 marzo di 162 anni fa - ha scritto la premier Giorgia Meloni in un messaggio pubblicato sui suoi profili social - iniziava il cammino dell'Italia come Stato unitario e si realizzava l'auspicio di un giovane genovese, visionario e ribelle, come Goffredo Mameli: poter vedere gli italiani non più 'calpesti e derisi' e 'divisi', bensì raccolti in 'un'unica bandiera'. Il 17 marzo è la solennità nazionale più unificante che abbiamo e nel corso della quale siamo chiamati a ricordare le ragioni del nostro stare insieme".