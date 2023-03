Migranti, sale a 81 il bilancio del naufragio avvenuto a Cutro il 26 febbraio

E' un trentenne l'ottantunesima vittima del naufragio avvenuto a Steccato di Cutro, in Calabria. Il corpo è stato recuperato in mare oggi pomeriggio, dopo il ritrovamento in mattinata del cadavere di un'altro uomo, qualche chilometro a sud della località dove il barcone carico di migranti, proveniente dalla Turchia, si è schiantato all'alba di domenica 26 febbraio. Gli avvocati del pool, che gratuitamente assiste alcuni familiari delle vittime del naufragio, hanno depositato alla Procura di Crotone una memoria per evidenziare lacune nella catena dei soccorsi. Il centro di primissima accoglienza di Lampedusa vicino al collasso. Trasferiti sulla Diciotti 585 degli oltre 1.900 migranti ospitati nell'hotspot dell’isola. La nave raggiungerà domani mattina alle otto il porto di Reggio Calabria Non verrà fatto stasera, invece, l'ipotizzato trasferimento di 420 migranti, con il traghetto di linea Novelli, fermo a Porto Empedocle a causa delle avverse condizioni meteomarine. Da venerdì a Lampedusa, a causa del mare mosso, non si registrano sbarchi. Ancora vittime nelle ultime ore nel Mediterraneo. Quattro migranti sono morti in seguito al rovesciamento del gommone sul quale stavano viaggiando a largo della località costiera turca di Kusadasi, in provincia di Aydin. Altre 38 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera di Ankara.