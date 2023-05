Enrico Ruggeri a RTL 102.5: “Dimentico parla dell’Alzheimer. Non bisogna vergognarsi a parlarne”

Disponibile dal 21 aprile, “ Dimentico ”, il nuovo inedito di Enrico Ruggeri , un brano toccante che tratta il delicato tema della malattia di Alzheimer trasportando l’ascoltatore tra le fragilità e nei panni di chi soffre di questa patologia. La canzone supporta anche Il Paese Ritrovato , l’innovativo progetto de “ La Meridiana Società Cooperativa Sociale ” di Monza, da sempre impegnata nella cura delle persone con demenza e Alzheimer. « La canzone nasce sulla base del tema dell’Alzheimer, dopo aver fatto una partita per la Nazionale Cantanti siamo andati nel villaggio della ‘La Meridiana Società Cooperativa Sociale’ dove tutti i cittadini sono affetti da Alzheimer. Nel villaggio hanno una vita attiva. È molto complesso ma anche affascinante e intenso. Ho preso a cuore la vicenda, ci sono tornato ed ho scritto questa canzone », racconta Enrico Ruggeri . « Esiste anche un Alzheimer precoce, quando ci si può rendere utili è importante farlo. Io l’ho fatto con la Nazionale Cantanti e forse anche con le parole. Una canzone può essere un momento piacevole ma anche di riflessione. Non bisogna vergognarsi a parlarne. Quando si rompe qualcosa nel cervello è più difficile da capire rispetto a un problema fisico, ci si vergogna di più », contiua.

Con la sua cifra stilistica, capace di creare con le parole immagini nitide e di tradurre in musica gli stati d’animo, Enrico Ruggeri interpreta il brano in prima persona nei panni di un uomo affetto da Alzheimer, dando vita a ciò che resta dei suoi pensieri. «Paradossalmente, quando parlo di me canto in terza persona mentre quando parlo degli altri parlo in prima persona. Addirittura mi è capitato di immedesimarmi in persone dell’altro sesso, mi riesce più semplice perché ho meno pudore», spiega l’artista.

Ad accompagnare l’uscita della canzone, un toccante videoclip che presenta i volti, le espressioni, i sorrisi e i turbamenti di chi sta davvero attraversando questa esperienza ed ha come protagonisti proprio i residenti con i rispettivi familiari de Il Paese Ritrovato, scelta come location del video. La regia è di Marco Falorni. «Marco Falorni ha fatto un video meraviglioso, bianco e nero in alcuni punti e video a colori nelle parti in cui si vede la loro vita», racconta Enrico Ruggeri.