Francesco Totti mette palla al centro e ricomincia dal calcio, Ilary a passeggio nel cuore di Roma

Totti e Ilary. Lontani, sempre più lontani. Ma vicini ai fan, che dopo la notizia della separazione cercano disperatamente notizie. Innanzitutto, la pagina legata al divorzio: case, gioielli, auto e quote societarie al centro di quella che sarà una nuova partita. Tutta da giocare in tribunale. E gli avvocati affilano le armi.

Intanto, Francesco Totti è pronto a scendere in campo con la sua squadra, che si chiama "Totti Sporting Club": disputerà la sua quarta stagione nella Lega Calcio a 8. Ilary, invece, rompe gli schemi e viene "pizzicata" in pieno centro a Roma. Una passeggiata tra i turisti con sneakers ai piedi, tra via del Corso e Fontana di Trevi. Non parla con nessuno. Quella di Ilary Blasi è la strada del silenzio: nessuna intervista ufficiale, nessun comunicato. Totti, invece, dopo l'ultima chiacchierata con Il Corriere della sera, alza un polverone.

La fine del loro matrimonio ventennale suscita forti mal di pancia tra i fan della coppia, amatissima e seguitissima suo social. Ora occorre capire come gli avvocati riuscirono a trovare la quadra con un patrimonio da gestire di quasi cento milioni di euro.





IL GARAGE DI FRANCESCO TOTTI

Le supercar di Francesco Totti, ad esempio, fanno parte proprio di questo grande patrimonio. Si tratta di gioielli dal prezzo esagerato. Qualcuno racconta che l'ultima auto acquistata da Totti sia una Lamborghini Urus, che costa quanto un appartamento e che si aggiunge alla Urus di Sant’Agata Bolognese (pensate che il modello base costa 230 mila euro). Totti in garage può contare anche su una Ferrari 612 Scaglietti, gioiellino di Maranello, oltre ad altri due esemplari in edizione limitate: la Ferrari 456 M GTA e la Ferrari 599.